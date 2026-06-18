17 червня на Миколаївщині виникли 12 пожеж. Чотири з них сталися у житловому секторі.

У Миколаївському районі в с. Воскресенське Воскресенської громади та с. Калинівка Березанської громади горіли дахи житлових будинків. Площа пожеж склала 5 та 100 кв. м відповідно.

У м. Первомайськ, за попередніми даними, через дитячі пустощі з вогнем зайнялась споруда, що не експлуатується. Ще одна пожежа виникла у житловому будинку, причина наразі встановлюється. Площі горіння склали 100 та 15 кв. м.

Також на Первомайщині вогнеборці ліквідували займання покрівлю культової споруди на площі 10 кв. м.

Інші сім пожеж сталися на відкритих територіях та дачних ділянках, де горіли суха рослинність і сміття. Такі випадки вкотре доводять: людська необережність та нехтування правилами пожежної безпеки можуть мати серйозні наслідки.

Лише за минулу добу рятувальники під час гасіння не допустили поширення вогню на три дачні будинки та дві господарчі споруди.