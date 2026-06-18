Влада міста Воркута, розташованого на крайній півночі європейської частини Росії, демонтувала пам’ятний знак українським жертвам політичних репресій на меморіальному цвинтарі селища Юр-Шор.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Пам’ятник був відкритий 14 жовтня 2010 року. На табличці вибиті 33 прізвища, над ними розміщений герб України.

Перед демонтажем адміністрація Воркути провела перевірку архівів та з’ясувала, що на цвинтарі справді поховані ув’язнені, які були засуджені за участь у діяльності Української повстанської армії та Організації українських націоналістів (ці документи було розсекречені та опубліковані ще у 2004 році).

Раніше у червні на пам’ятник скаржилися учасники війни, яку Росія веде проти України. На зустрічі з адміністрацією міста ініціативна група озвучила свою позицію так: «Гірка правда про злочини нацистів та їхніх поплічників не повинна бути втрачена. Ми всі маємо пам’ятати, що відбувалося, щоб не допустити цього в майбутньому. Саме місце поховання достатньо позначити на мапі. А пам’ятний знак із цього місця прибрати – йому непотрібно бути в нашому місті».

Громадська палата Воркути підтримала ініціативу учасників агресії РФ проти України.

Юр-Шор, як зазначає «Меморіал», є одним із головних місць пам’яті Воркутинського табірного комплексу. З 1944 року до середини 1950-х тут ховали в’язнів Воркутлагу та Річлага та вільнонайманих працівників шахти №29 тресту «Воркутавугілля».

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві пропонують встановити пам’ятники Івану Мазепі та Андрію Покровському