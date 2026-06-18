Правнук Леоніда Брежнєва потрапив у полон в Україні, повідомляє прокремлівська “База”.

Правнук генерального секретаря ЦК КПРС потрапив у полон до українських військових.

Антон Мілаєв доводиться названим онуком доньки генсека ЦК КПРС Галині Брежнєвій – вона виховувала його як рідного.

За даними “Бази”, 45-річний чоловік минулої осені пішов на СВО сапером і вже в листопаді перестав виходити на зв’язок із рідними. Як розповіла його мати Ірина Кузнєцова, за кілька місяців прийшла звістка — син перебуває в полоні на підконтрольних ЗСУ територіях на Херсонщині.