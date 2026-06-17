Міністерство оборони України проведе службові перевірки в усіх територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки після нещодавніх інцидентів в Одесі.

Про це заявив заступник міністра оборони Мстислав Банік за результатами наради з Командуванням Сухопутних військ.

-Будь-яке насилля, порушення людських прав та плюндрування людської гідності по відношенню до людей, частина з яких стане нашими захисниками, категорично не припустимо, особливо на 5-й рік війни.

За результатами зустрічі будуть проведені службові перевірки в усіх ТЦК, максимально пильно розібрати звернення громадян щодо незаконного утримання, насилля та інших неправомірних дій. Закликав до прозорої комунікації з суспільством та максимального сприяння всім правоохоронним органам.

Такі інциденти ще раз підтверджують, наскільки критично назріла реформа ТЦК, над якою ми зараз працюємо.

Функції ТЦК мають бути розподілені між іншими установами, без замкненого циклу обліку і мобілізації. Хаби, в яких люди будуть очікувати на проходження ВЛК, відправку до навчальних центрів і бригад — мають бути максимально комфортними, людяними, з відеофіксацією 24/7 та жорстким контролем взаємодії з громадянами на всіх етапах, – заявив заступник міністра оборони.

Нагадаємо, На Одещині викрили працівників ТЦК, які катували мобілізованих та вчиняли щодо них сексуальне насилля (ФОТО, ВІДЕО)