Від Севільї до Бордо та Флоренції температура найближчими днями може наблизитися до позначки 40 °C. Експерти вважають нинішній тепловий купол не аномалією, а черговим проявом “нової кліматичної норми”, до якої європейська інфраструктура, як і раніше, не готова, передає УНН із посиланням на Euronews.

Сильна спека знову охоплює Європу через кілька тижнів після першої хвилі екстремального тепла, що накрила континент наприкінці травня.

Національне метеорологічне агентство Іспанії AEMET вже оголосило жовтий рівень погодної небезпеки в кількох регіонах країни через “суттєве підвищення” температур, а на північному сході діє помаранчеве попередження у зв’язку з дощами та грозами.

Синоптики прогнозують, що найбільше постраждають Севілья, Сарагоса та Кордова, де до початку наступного тижня температура наближатиметься до 40 °C. Очікуються і так звані тропічні ночі, коли протягом доби стовпчик термометра не опускається нижче 20 °C, майже не даючи жителям, які не мають кондиціонера, нормально відпочити і виспатися.

Франція, де минулого місяця під час безпрецедентної для травня хвилі спеки загинули кілька людей, готується до прогнозованих пікових значень до 39°C на південному заході країни, в районі Бордо.

У Португалії, за словами метеоролога Марії Жуан Фради, із суботи (20 червня) температура почне зростати і, ймовірно, залишиться дуже високою наступного тижня, місцями досягаючи 40°C і вище.

“Ми вже говоримо про температури близько 35-40 ° C до початку наступного тижня, але позначка в 40°C, швидше за все, буде характерна головним чином для внутрішніх районів – внутрішніх частин долини Дору, долини Тежу і внутрішніх районів Алентежу”, – пояснює Фрада, додаючи, що на західному узбережжі температура може досягати.

Італійські синоптики попереджають, що наступного тижня над країною встановиться спекотне повітря із субтропічних широт над внутрішніми районами Північної Африки, що принесе пекучу спеку на південь країни і навіть на північ, наприклад, у Флоренції температура може піднятися до 40°C.

Найближчими днями потепління намічається і в країнах, які зазвичай залишаються прохолоднішими.

Згідно з першими прогнозами синоптиків порталу wfy24.com, на внутрішніх дунайських рівнинах Болгарії та Румунії температура йтиме до 38°C, а в Будапешті підніметься до 36–37°C.

“Це не просто ще один спекотний тиждень, тут ми бачимо характерні риси атмосферного блокування (теплового купола), а не короткочасної хвилі тепла”, – сказала Euronews Earth засновниця wyf24 Іонна Вергіні.

За словами Вергіні, нинішній стрибок температур – це “наочна ілюстрація нової норми”, оскільки гази, що утримують тепло, продовжують розігрівати планету.

“Якщо говорити про нашу готовність, він показує зростаючий структурний розрив, – зазначає вона. – На півдні Європи виробилася поведінкова терпимість до екстремальної спеки: змінені розклади, сієста, віконниці на вікнах і так далі. Але це поведінкова, а не біологічна адаптація, і вона не захищає фізично”.

Енергомережі, навіть у більш спекотних регіонах, важко справляються зі стрибками споживання через роботу кондиціонерів, а багато систем громадського транспорту спроектовані виходячи з температурних порогів кінця XX століття, тому також уразливі перед екстремальною спекою.

Минулого тижня у північно-західному італійському місті Турині відбулося масштабне відключення електроенергії: травнева хвиля спеки створила підвищене навантаження на місцеву енергомережу.

Французький приміський залізничний та трамвайно-поїздний оператор Transilien вже закликав пасажирів заздалегідь перевіряти розклад перед поїздкою на вокзал через можливі перебої в роботі, спричинені спекою.

Очікуване зростання температур супроводжується збільшенням числа тропічних ночей у багатьох районах Середземномор’я.

Це вже позначається на роботі громадських служб, зокрема шкіл, де розглядають можливість перенесення часу іспитів, щоб полегшити стан учнів, які погано сплять через високу нічну температуру.

“Тривала нічна спека, можливо, становить для громадської охорони здоров’я велику загрозу, ніж денний максимум, – пояснює Вергіні. – Коли мінімальна температура не опускається нижче 20 ° C, а в гірших випадках тримається вище 25 ° C – те, що деякі називають “супертропічними ночами”, – організм втрачає життєво важливий перепочинок, намагаючись охолодити тіло.

“Надсмертність під час хвиль спеки набагато сильніше корелює із серією високих нічних мінімумів, ніж з одним спекотним днем”, – каже вона.

У містах тропічні ночі переносяться значно важче через ефект міського теплового острова. Це явище, при якому тепло утримується між висотними будинками, поглинається асфальтом і бетоном, а потім знову виділяється у повітря вночі.