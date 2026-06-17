14 червня близько опівночі до Баштанського районного відділу поліції надійшло повідомлення від 35-річної жінки про те, що її 33-річний співмешканець, перебуваючи у стані сп’яніння, вчиняє щодо неї домашнє насильство.

Під час відпрацювання виклику жінка відмовилась від подання письмової заяви щодо вказаного факту. Водночас співробітники сектору реагування патрульної поліції райвідділу поліції встановили, що чоловік незаконно зберігає вогнепальну зброю, та викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Правоохоронці провели невідкладний обшук за місцем проживання фігуранта, у ході якого вилучили пістолет Макарова з двома магазинами, сигнальний пістолет та 12 набоїв різного калібру. Усе вилучене направили на проведення експертних досліджень.

Зі слів підозрюваного, зброю та боєприпаси він знайшов на місці колишніх ворожих позицій поблизу одного з населених пунктів громади та зберігав вдома про всяк випадок.

Слідчі за процесуального керівництва Баштанської окружної прокуратури повідомили чоловікові про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Придбання та зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу». Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві поліцейські затримали підозрюваного у незаконному зберіганні арсеналу зброї та боєприпасів (ФОТО)