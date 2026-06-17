Російська пропаганда продовжує інформаційну кампанію, спрямовану на дискредитацію військової допомоги Україні та поширює фейки про нібито “продаж західного озброєння на чорному ринку”.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише ЛБ.

За даними Центру, російські пропагандистські ресурси поширюють відео з нібито українським військовослужбовцем, який стверджує, що передана партнерами зброя “не доходить” до фронту та нібито масово продається за кордон, зокрема до нестабільних регіонів світу.

У ЦПД наголошують, що це відео є сфальсифікованим і створеним із застосуванням технологій штучного інтелекту. Жодних доказів, які б підтверджували озвучені в ролику твердження, не наведено, а зміст “виступу” повторює типові тези російської пропаганди.

Метою таких інформаційних вкидів, за оцінкою фахівців, є деморалізація українського суспільства та підрив довіри до оборонної співпраці України з міжнародними партнерами.

У ЦПД підкреслюють, що в Україні діє багаторівнева система контролю за використанням військової допомоги, у якій також беруть участь міжнародні партнери. За час повномасштабної війни не було підтверджено жодного випадку продажу західного озброєння на чорному ринку.