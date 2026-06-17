Антикорупційний активіст Віталій Шабунін в період перебування на військовій службі, надавав консультації благодійним фондам за що отримував сотні тисяч гривень на місяць. Про це він повідомив на засіданні Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод під час воєнного стану, пише УНН.

Гроші Шабунін отримував як ФОП.

“Консультації. Це достатньо великі кошти. 100-200 тисяч гривень на місяць”, – повідомив Шабунін.

Примітно, що кошти на ФОП Шабунін отримував і від ЦПК, де він є співкерівником і співзасновником.

“Так”, – відповів він на питання, чи отримував кошти від ЦПК на свій ФОП.

Також консультував Шабунін і благодійні фонди, зокрема “100% життя” (фонд, що працює з людьми, які живуть з ВІЛ). Шабунін не конкретизував, які саме консультації він їм надавав. Водночас, слід додати, що очолює благодійну організацію “100% життя” Дмитро Шерембей, який також є членом правління ЦПК.

Крім того, під час засідання він розкрив деталі фінансування ЦПК.

“Фактично, 40% – це США через різноманітні фонди, в тому числі USAID. Десь ще 40% – від європейських країн. Плюс-мінус це якщо брати весь період роботи організації”, – повідомив Шабунін.

Також, за його словами, отримував ЦПК кошти і від приватних структур – зокрема з фонду Сороса – очевидно, йдеться про Фонд “Відродження”. Водночас на сьогодні ЦПК, за його словами, майже не отримує або й взагалі не отримує фінансування з США. Як уточнив активіст, після приходу на посаду президента Дональда Трампа з ними стало важко працювати.

У НАБУ теж є питання

Як повідомлялося раніше, ДБР вручило підозру голові ЦПК Віталію Шабуніну та його екскомандиру Віктору Юшку. Шабунін звинувачується у шахрайстві та ухиленні від мобілізації, а Юшко – у перевищенні службових повноважень. Згодом Шабунін списався з війська через поганий зір.

У Національному агентстві з питань запобігання корупції повідомили про те, що відряджений до установи військовослужбовець Віталій Шабунін у 2022–2023 рр. навіть не заходив у приміщення НАЗК та не мав там робочого місця. Більше того, у відомства відсутні будь-які посади, які заміщуються військовослужбовцями, що не завадило Шабуніну отримувати грошове забезпечення.

До кримінального провадження щодо Шабуніна також долучені матеріали стосовно ухилення від військової служби члена правління Шерембея, який разом з Шабуніним фіктивно рахувався у 207-му окремому батальйоні ТрО.

Щодо фінансування, то раніше Центр протидії корупції зловили на масштабних махінаціях з грантовими коштами. Про це заявила Громадська ініціатива Grant Watch Ukraine “Стоп-паразит”, опублікувавши відповідні документи. Загалом ГО “Центр протидії корупції” з 2013 року отримав понад $8 млн донорських коштів.