Майже третина російських нафтопереробних потужностей нині не працює через удари українських безпілотників. Таку оцінку наводить Energy Intelligence, пише ВВС. Аналітики попереджають: якщо атаки триватимуть, Росія може зіткнутися з найглибшою паливною кризою за всю свою історію.

За даними видання, через пошкодження зупинені системи, здатні переробляти 2,14 млн барелів нафти на добу. Це майже третина всіх нафтопереробних потужностей країни. У перший тиждень червня обсяги переробки впали нижче 4 млн барелів на добу – до найнижчого рівня з 2005 року.

Особливо болючим ударом для галузі стало те, що українські дрони все частіше атакують не окремі об’єкти, а найбільші підприємства.

Лише у травні, за підрахунками видання, українські безпілотники успішно атакували російські НПЗ 16 разів. Під ударами опинилися вісім з 10 найбільших нафтопереробних заводів країни.

“Схоже, цього літа Росія рухається до того, що може стати найгіршою паливною кризою в її історії”, — зазначають аналітики Energy Intelligence.