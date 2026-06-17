Журналіст «Слідства.Інфо» під виглядом 22-річної київської дівчини Маші Брагіної провів експеримент із вербування російськими спецслужбами. Під час місячного листування в месенджері Telegram невідомий куратор запропонував йому грошову винагороду в розмірі $5000 за вбивство будь-якого українського військовослужбовця.

Про це стало відомо з документального розслідування «Балерини ФСБ. Українки на службі у росіян», яке оприлюднила редакція телевізійних розслідувань «Слідство.Інфо», пише militarnyi.

Головним завданням цього журналістського експерименту було детальне з’ясування механізмів, які використовують російські спецслужби для залучення українських жінок до виконання злочинних завдань на території України.

Редакційне завдання виконував журналіст Олег Котюжанський, який створив у Telegram фейковий профіль дівчини, що нібито перебуває у скрутному матеріальному становищі через сімейні конфлікти. Для правдоподібності розслідувач відредагував власне фото у спеціальній програмі, надавши собі жіночих рис обличчя.

Вже за годину після реєстрації та публікації оголошень у чатах із пошуку роботи журналісту почали масово надходити пропозиції кримінального характеру. Йому пропонували здійснювати підпали автомобілів ТЦК та поліції, встановлювати вибухові пристрої, а також проводити розвідку й фотофіксацію оборонних об’єктів.



Згодом в одному з чатів «Маша» відгукнулася на вакансію з високою оплатою, де в приватних повідомленнях російськомовний куратор одразу запропонував ліквідувати українського військового. За умовами замовника, виконавиця мала самостійно знайти жертву та зафіксувати процес вбивства на відео для підтвердження.

Для вбивства вербувальник запропонував використати невідому токсичну речовину з хімічним запахом польових квітів, яку необхідно було вилити під капот автомобіля або всередині житла. За словами куратора, випари цього розчинника діють як тихий чад і призводять до зупинки серця, яку медики з високою ймовірністю оформлюють як природний інфаркт.

Листування тривало близько місяця, протягом якого замовник регулярно міняв облікові записи, використовуючи куплені акаунти з різних країн світу. Через високий рівень конспірації та постійну зміну чотирьох профілів журналістам не вдалося встановити реальну особу координатора.

Зловмисник приховував своє обличчя, називав себе «великим босом мафії» та надсилав лише аудіоповідомлення зі штучно заниженим за допомогою програм тоном голосу. Фахівцям «Слідства.Інфо» вдалося частково відновити оригінальний звук і зняти цифровий фільтр із голосових файлів вербувальника.

У своїх інструкціях куратор обіцяв забезпечити виконавицю одноразовими мобільними телефонами, анонімними номерами телефонів та технічними засобами для маскування мовлення. Він наголошував на важливості автономної роботи, зазначаючи, що всі залучені агенти діють поодинці й ніколи не перетинаються між собою.

Також замовник пояснив, що російські спецслужби цілеспрямовано шукають молодих дівчат, оскільки вони мають можливість вільно пересуватися країною без ризику затримання представниками ТЦК. Крім того, під час розмови чоловік видав своє іноземне походження, запитавши у журналіста, що таке історичний район Поділ, через незнання місцевості.

У процесі спілкування координатор постійно застосовував методи психологічного тиску, чергуючи грубі образи в моменти відсутності «Маші» в мережі із раптовим переходом на флірт. Паралельно з цим стало відомо, що з початку 2026 року в Україні завербовані неповнолітні дівчата вже скоїли п’ять аналогічних убивств військових на замовлення.