16 червня на території Миколаївської області зареєстровано 11 пожеж. На одній із них травмувалась жінка.

Пожежа сталася на території садового товариства «Авіатор» у Костянтинівській громаді Миколаївського району. Там горіли дачний будинок, суха трава та сміття на присадибній ділянці. Під час ліквідації займання рятувальникам повідомили про постраждалу — жінку 1942 року народження, яка отримала опіки.

До місця події викликали бригаду екстреної медичної допомоги. Після огляду медики госпіталізували її до лікувального закладу.

Інші випадки стосувалися переважно загорянь сухої рослинності та сміття на відкритих територіях і в межах приватних домоволодінь. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити поширення вогню та врятувати від знищення чотири дачні будинки й одну господарчу споруду.

Загальна площа пожеж склала понад 2 гектари. До ліквідації займань від ДСНС залучались 36 рятувальників та 9 одиниць спеціальної техніки. Допомогу надавало відділення місцевої пожежної охорони села Пересадівка.