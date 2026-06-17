Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 17 червня:

Учора в області велась бойова робота. Станом на зараз без пошкоджень та постраждалих.

Миколаївський район

Учора ворог завдав ударів, попередньо з РСЗВ, по Куцурубській громаді. Внаслідок чого в с. Дніпровське пошкоджено приватний будинок, в с. Парутине пошкоджено лінію електропередач. Також ворог атакував ударним дроном типу «Молнія» Галицинівську громаду. Постраждалих немає.

Крім того, учора ворог сім разів атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Постраждалих немає.