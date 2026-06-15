<!-- wp:paragraph -->\n<p>\u041a\u0430\u043c\u0435\u043d\u0435\u043c \u0434\u043e\u043d\u0438\u0437\u0443 \u0432\u043f\u0430\u0432 \u0440\u043e\u0441\u0456\u0439\u0441\u044c\u043a\u0438\u0439 \u0431\u043e\u043c\u0431\u0430\u0440\u0434\u0443\u0432\u0430\u043b\u044c\u043d\u0438\u043a \u0422\u0443-22\u043c3. \u0406\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0456\u0457 \u0449\u043e\u0434\u043e \u0434\u043e\u043b\u0456 \u0435\u043a\u0456\u043f\u0430\u0436\u0443 \u043d\u0430\u0440\u0430\u0437\u0456 \u043d\u0435\u043c\u0430\u0454.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:html -->\n<script type=