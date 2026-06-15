Основним нововведенням у щорічному моніторингу ступеня безбар’єрності у 2026 році є зокрема обстеження багатоквартнирних житлових будівель, готелів, ресторанів, АЗС та інших об’єктів бізнесу, що надають послуги населенню, пише ЛБ.
Це оцінка про доступність середовища для всіх людей, особливо з інвалідністю, сімей з дітьми, людей старшого віку та інших маломобільних груп.Цьогоріч Мінрозвитку спільно з громадськими організаціями, що представляють інтереси людей з інвалідністю, розширило перелік типів об’єктів для моніторингу.
Повний перелік моніторингу 2026 року:
Громадські будівлі
- заклади охорони здоров’я (зокрема реабілітаційні відділення);
- заклади освіти – дошкільної освіти, середньої, професійної та професійно-технічної освіти; вищої;
- центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);
- центри зайнятості;
- ветеранські простори;
- будівлі надавачів соціальних послуг та соцзахисту;
- заклади культури – кінотеатри, театри, бібліотеки, музеї, будинки культури;
- об’єкти спортивної інфраструктури – стадіони, спорткомплекси тощо;
- молодіжні простори та центри;
- центри життєстійкості;
- центри ментального здоров’я.
Житлові будівлі
- багатоквартирні житлові будинки;
- будівлі для тимчасового проживання ВПО та евакуйованих людей – модульні містечка, гуртожитки тощо;
- готелі.
Будівлі і споруди сфери послуг
- банки;
- поштові відділення;
- супермаркети та магазини;
- кафе, ресторани;
- АЗС;
- аптеки;
- заклади догляду та краси;
- торгово-розважальні центри (ТРЦ).
Об’єкти транспортної інфраструктури
- автовокзали;
- автостанції;
- залізничні вокзали;
- залізничні станції.
Вулиці та дороги
- вулиці, що входять до проєктів «безбар’єрні маршрути» у населених пунктах;
- вулиці, що ведуть до закладів охорони здоров’я;вулиці, що ведуть до закладів освіти;
- дороги державного значення, що проходять через населені пункти.
Зупинки громадського транспорту
- зупинки (автобус, тролейбус, маршрутне таксі);
- зупинки трамваю.
Об’єкти благоустрою:
- площі;
- парки та сквери;
- ботанічні сади;
- зоопарки;
- дитячі майданчики (зокрема інклюзивні).
Моніторинг проводитимуть з 1 червня до 31 серпня у всіх громадах, окрім тих, що розташовані на тимчасово окупованих територіях або у яких тривають бойові дії.
«Результати моніторингу формують основу для ухвалення рішень щодо розвитку безбар’єрних маршрутів, модернізації громадських просторів та підвищення доступності послуг для людей. Ключову роль у цьому процесі відіграють громади — від їхньої активності та готовності працювати з результатами моніторингу залежатимуть темпи створення безбар’єрного простору в Україні. Результати обстежень відображаються на Інтерактивній Мапі безбар’єрності,. Сьогодні на мапі вже понад 70 тисяч об’єктів за результатами минулорічного моніторингу та понад 2 тисячі локацій безбар’єрних маршрутів», — зазначила заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська.
Усі відповідні об’єкти мають бути нанесені на Мапу безбар’єрності протягом червня-серпня 2026 року (або актуалізована їхня оцінка ступеня безбар’єрності).