Основним нововведенням у щорічному моніторингу ступеня безбар’єрності у 2026 році є зокрема обстеження багатоквартнирних житлових будівель, готелів, ресторанів, АЗС та інших об’єктів бізнесу, що надають послуги населенню, пише ЛБ.

Це оцінка про доступність середовища для всіх людей, особливо з інвалідністю, сімей з дітьми, людей старшого віку та інших маломобільних груп.Цьогоріч Мінрозвитку спільно з громадськими організаціями, що представляють інтереси людей з інвалідністю, розширило перелік типів об’єктів для моніторингу.

Повний перелік моніторингу 2026 року:

Громадські будівлі

заклади охорони здоров’я (зокрема реабілітаційні відділення);

заклади освіти – дошкільної освіти, середньої, професійної та професійно-технічної освіти; вищої;

центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);

центри зайнятості;

ветеранські простори;

будівлі надавачів соціальних послуг та соцзахисту;

заклади культури – кінотеатри, театри, бібліотеки, музеї, будинки культури;

об’єкти спортивної інфраструктури – стадіони, спорткомплекси тощо;

молодіжні простори та центри;

центри життєстійкості;

центри ментального здоров’я.

Житлові будівлі

багатоквартирні житлові будинки;

будівлі для тимчасового проживання ВПО та евакуйованих людей – модульні містечка, гуртожитки тощо;

готелі.

Будівлі і споруди сфери послуг

банки;

поштові відділення;

супермаркети та магазини;

кафе, ресторани;

АЗС;

аптеки;

заклади догляду та краси;

торгово-розважальні центри (ТРЦ).

Об’єкти транспортної інфраструктури

автовокзали;

автостанції;

залізничні вокзали;

залізничні станції.

Вулиці та дороги

вулиці, що входять до проєктів «безбар’єрні маршрути» у населених пунктах;

вулиці, що ведуть до закладів охорони здоров’я;вулиці, що ведуть до закладів освіти;

дороги державного значення, що проходять через населені пункти.

Зупинки громадського транспорту

зупинки (автобус, тролейбус, маршрутне таксі);

зупинки трамваю.

Об’єкти благоустрою:

площі;

парки та сквери;

ботанічні сади;

зоопарки;

дитячі майданчики (зокрема інклюзивні).

Моніторинг проводитимуть з 1 червня до 31 серпня у всіх громадах, окрім тих, що розташовані на тимчасово окупованих територіях або у яких тривають бойові дії.

«Результати моніторингу формують основу для ухвалення рішень щодо розвитку безбар’єрних маршрутів, модернізації громадських просторів та підвищення доступності послуг для людей. Ключову роль у цьому процесі відіграють громади — від їхньої активності та готовності працювати з результатами моніторингу залежатимуть темпи створення безбар’єрного простору в Україні. Результати обстежень відображаються на Інтерактивній Мапі безбар’єрності,. Сьогодні на мапі вже понад 70 тисяч об’єктів за результатами минулорічного моніторингу та понад 2 тисячі локацій безбар’єрних маршрутів», — зазначила заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська.

Усі відповідні об’єкти мають бути нанесені на Мапу безбар’єрності протягом червня-серпня 2026 року (або актуалізована їхня оцінка ступеня безбар’єрності).