Військово-морські сили ЗСУ отримали ще один протимінний корабель від Нідерландів під назвою Генічеськ. Тепер у складі флоту п’ять протимінних кораблів, повідомив командувач ВМС віце-адмірал Олексій Неїжпапа, пише Кореспондент.

“У межах Коаліції морських спроможностей нідерландські партнери передали Військово-морським силам ЗС України шукач мін класу Alkmaar. Корабель назвали на честь однойменного рейдового тральщика, який був потоплений під час виконання завдання, прикриваючи побратимів зі спецпідрозділу”, – написав він.

Вказано, що Генічеськ посилить українські спроможності у протимінній боротьбі – пошуку, виявленні та знешкодженні морських мін. Після його передачі у складі ВМС вже п’ять протимінних кораблів.