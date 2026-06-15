Миколаїв підписав партнерську угоду з адміністративним округом Берліну Темпельгоф-Шенебергом. Подія сталася 13 червня. На підписанні у Берліні від Миколаївської міської ради був присутній заступник міського голови Сергій Коренєв.

Про це повідомили в Миколаївській міськраді, передає Інше ТВ.

Основа для переходу від партнерства солідарності до постійної муніципальної співпраці була закладена ще у травні 2025 року при підписанні меморандуму. За цей час міста-побратими вже мають результати співпраці: вихованці ДЮСШ №5 представили Миколаїв у Берліні, а студентки миколаївського університету показали фільм «Миколаїв: вчора та сьогодні» на REC Berlin Fest.

Загалом за останній рік міста вже реалізували низку спільних ініціатив. Розвиток співпраці триває -між муніципалітетами, у сфері економіки та водної інфраструктури за підтримки Mykolaiv Water Hub.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєва з’явилося ще одне місто-партнер і місто-побратим — Сантьяго-де-Калі в Колумбії