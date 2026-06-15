У ніч на 15 червня (з 18:00 14 червня), противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного базування різних типів.



Основний напрямок удару – Київ. Також ракетами атаковано Дніпро та Харків.



Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 681 засіб повітряного нападу – 70 ракет і 611 БпЛА різних типів:



– 6 протикорабельних ракет 3М22 “Циркон” (райони пусків – ТОТ АР Крим);

– 34 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянська, Курська обл., – рф);

– 30 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К (райони пусків – Вологодська, Курська обл., – рф);

– 611 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів “Бандероль”, дронів-імітаторів типу “Пародія” (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим).



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.



Як повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ, за попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 632 цілі – 50 ракет та 582 безпілотники різних типів:



– 5 протикорабельних ракет 3М22 “Циркон”;

– 15 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

– 30 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К;

– 582 ворожих БпЛА різних типів.



За попередньою інформацією, станом на 08.00 зафіксовано влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних БпЛА на 42 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях.



Атака триває! В повітряному просторі України декілька ударних БпЛА. Не ігноруйте тривогу.



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