У магазинах IKEA у Швеції тепер можна буде не тільки вибрати меблі, а й укласти офіційний шлюб. Щоправда, поки що така можливість з’явиться лише 27 червня, коли п’ять магазинів мережі відкриються для одруження 15 пар.

Про це повідомляє «Європульс», передає Інше ТВ.

Весільні майданчики облаштують у шоурумах, а обстановку для церемонії зможуть вибрати самі наречений і наречена. Це може бути затишна кімната в сільському стилі, оформлений у сучасному ключі простір або навіть балкон із кріслом-гойдалкою та рослинами.

Укладений у шоурумі шлюб матиме офіційну силу — церемонію проведе уповноважений представник. Перед цим, як і перед будь-яким іншим весіллям у Швеції, майбутні подружжя повинні заздалегідь пройти hindersprövning, перевірку перешкод до шлюбу, у Шведському податковому агентстві. Там підтверджують, що обидва партнери мають право укласти шлюб, тобто досягли повноліття, не перебувають в іншому шлюбі та не є близькими родичами. У день церемонії парі потрібно буде принести дійсні посвідчення особи, а поруч із нареченим і нареченою мають перебувати двоє повнолітніх свідків.

Акція відбудеться лише в п’яти шведських містах — Мальме, Лінчепінге, Йончепінге, Уддевалле та Карлстаді. Після того, як було відкрито запис на церемонію, почався такий ажіотаж, що місця довелося розподілити за принципом «хто встиг першим».

Свято не обмежиться самою реєстрацією — на церемонію можна буде запросити до 10 гостей. Після офіційної частини IKEA влаштує для молодят фуршет із літнім меню та подарує парам весільний подарунок.

У соцмережах жартують, що розлучення можна пришвидшити, якщо спробувати зібрати цей весільний подарунок вдома.

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