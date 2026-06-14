У ніч на 14 червня 2026 року під час масованої атаки безпілотників в Орлі зафіксовано влучання у багатоповерховий житловий будинок. Ймовірно, була атакована ТЕЦ.

Щодо багатоповерхівки в Північному районі Орла, то на кількох поверхах будинку спалахнула сильна пожежа, частину мешканців екстренно евакуювали.

Російська місцева влада традиційно стверджує, що всі безпілотники були «збиті або подавлені», а руйнування будинку в Північному районі відбулося через падіння уламків збитого БПЛА. Водночас моніторингові канали та характер вибуху свідчать про те, що це міг бути як прямий приліт бойового дрона, що втратив орієнтацію через дію засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), так і влучання ракети самої російської системи ППО, яка схибила в міських умовах. Точної незалежної експертизи з місця події наразі немає.