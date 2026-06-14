У ніч проти 14 червня безпілотники атакували російське хімічне підприємство «Азот» у Новомосковську Тульської області.

Завод «Азот» у Тульській області розташоване у місті Новомосковськ. Це одне з найстаріших та найбільших хімічних підприємств Росії та Європи з виробництва аміаку, метанолу та азотних мінеральних добрив.

Спеціалізація: виробництво аміаку (другий за обсягами виробник у РФ), азотної кислоти, метанолу, карбаміду та аміачної селітри. Продукція заводу також використовується як сировина для оборонних підприємств, що виготовляють вибухові речовини та боєприпаси.

У ніч на 14 червня 2026 року завод «Азот» став ціллю атаки українських безпілотників. Місцеві жителі повідомили про серію потужних вибухів, після чого на території хімічного комбінату спалахнула сильна пожежа.