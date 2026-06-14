У ніч на 14 червня 2026 року в Ярославській області внаслідок масованої атаки безпілотників зафіксовано влучання у промислові об’єкти зберігання палива.

За даними українських моніторингових каналів та ЗМІ, під ударом опинилася нафтобаза поблизу міста Рибінськ Ярославської області. На об’єкті спалахнула пожежа. Місцева влада в особі губернатора традиційно заявила, що більшість БПЛА було збито, а займання паливних резервуарів сталося через «падіння уламків».

І мабуть вперше так чітко саме у Рибінську під час атаки знято вже легендарний український далекобійний дрон “Лютий” у польоті і роботі.

Через загрозу та відбиття повітряної атаки з 04:15 ранку влада вводила режим безпілотної небезпеки. Було повністю перекрито рух транспорту на виїзді з Ярославля в бік Москви (на ділянці траси М-8). Окрім цього, тимчасово закривали та обмежували роботу місцевого аеропорту «Туношна».

На зараз відомо, що атакований був ФДКУ «Комбінат “Темп”», який входить до системи російського Росрезерву. За словами місцевих, його влучно атакували мінімум 5 дронів.