Дональд Трамп візьме участь у робочій сесії G7 з Володимиром Зеленським у Франції у вівторок, але президент США не проведе двосторонню зустріч зі своїм українським колегою, повідомив високопоставлений чиновник адміністрації. Раніше про таку зустріч повідомляли іноземні медіа.

Саміт G7 відбудеться в Евіані в регіоні Овернь-Рона-Альпи 15-17 червня, і Трамп планує провести двосторонні зустрічі на його полях з президентом Франції Еммануелем Макроном, а також з лідерами Катару, Об’єднаних Арабських Еміратів, Єгипту та Індії, сказав чиновник. Один з високопоставлених чиновників США, який брифінгував журналістів на умовах анонімності щодо поїздки Трампа, сказав, що російські здобутки «більш-менш припинилися». Він додав: «Ми хочемо, щоб війна закінчилася якомога швидше», передає the Guardian.

У суботу місцеві чиновники повідомили, що внаслідок атаки українського безпілотника в південному Краснодарському краї Росії загинула одна людина та троє отримали поранення в рамках кампанії ударів Києва по російських військових та енергетичних цілях. Губернатор Краснодара Веніамін Кондратьєв заявив, що уламки безпілотника спричинили пожежу на морському терміналі.

Генеральний штаб України не коментував удар у Краснодарі в суботу, але заявив, що його війська вночі атакували станцію підготовки та перекачування нафти у Волгоградській області Росії, а також окуповані Росією райони Донецької та Запорізької областей України.

Атаки відбулися після того, як Зеленський заявив, що його українські війська завдали ударів по кількох об’єктах інфраструктури глибоко всередині Росії, включаючи військовий завод, який, за його словами, постачав компоненти для російських безпілотників та ракет.

За даними агентства, Запорізька атомна електростанція України була знову підключена до мережі після ремонту, проведеного в рамках локального припинення вогню, укладеного за посередництва МАГАТЕ. Це відключення стало 19-м випадком втрати електропостачання станцією з початку війни після того, як напад на електропідстанцію через річку Дніпро відключив резервну лінію електропередач «Феросплавна» пізно в середу. Це тривало майже три дні, це було одне з найтриваліших відключень електроенергії на об’єкті, що змусило об’єкт покладатися на аварійні дизельні генератори для отримання електроенергії, необхідної для охолодження шести зупинених реакторів.