Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 381 430 (+1 310) осіб
танків – 12 015 (+1) од.
бойових броньованих машин – 24 739 (+11) од.
артилерійських систем – 43 953 (+88) од.
РСЗВ / MLRS – 1 865 (+4) од.
засоби ППО – 1 418 (+1) од.
літаків– 436 (+0) од.
гелікоптерів – 353 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси– 1 648 (+12) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 347 033 (+2 164) од.
крилаті ракети – 4 733 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 106 274 (+424) од.
спеціальна техніка – 4 287 (+7) од.
Дані уточнюються.