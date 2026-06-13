Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 13 червня:

Учора та сьогодні уночі ворог атакував область БпЛА типу «Shahed». Внаслідок атаки та падіння уламків у Миколаєві поранення отримали двоє людей – 44-річна жінка та 25-річний чоловік. Жінку було госпіталізовано, на ранок стан постраждалої стабільний, середньої тяжкості. Чоловікові медична допомога була надана на місці. Також гостру реакцію на стрес зазнав 10-річний хлопчик, медичну допомогу йому надали на місці. Пошкоджено приватний будинок.

Миколаївський район

Удень ворог атакував двома ударними дронами типу «Молнія» Куцурубську та Заводську громади. Внаслідок чого в с. Благодатне поранення отримав 35-річний чоловік, його було госпіталізовано. На ранок стан постраждалого стабільний, середньої тяжкості. У с. Дмитрівка пошкоджено вікна багатоквартирного будинку. Постраждалих немає.

Також учора ворог двічі атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Постраждалих немає.