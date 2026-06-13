Військові рф дедалі частіше вдаються до нестандартних способів приховування своєї техніки на тимчасово окупованих територіях України. За даними Центру національного спротиву, окупанти вдаються до таких заходів через постійні удари Сил оборони України по маршрутах постачання.

Окупанти почали масово перефарбовувати військовий транспорт у кольори цивільної техніки, щоб уникнути ударів дронів, які полюють на них.

Зокрема фіксуються випадки, коли армійські вантажівки типу “Урал” намагаються замаскувати під цивільний транспорт, а паливо перевозять за допомогою водовозів, молоковозів та іншої техніки, яка зовні не викликає підозр. Таким чином окупанти сподіваються ускладнити виявлення військової логістики та захистити свої маршрути постачання.

Подібні дії свідчать про серйозні проблеми російської армії з безпечним переміщенням техніки та ресурсів. Якщо раніше окупанти могли відкрито використовувати військові колони, то тепер змушені приховувати їх серед цивільного транспорту через постійну загрозу ударів українських безпілотників.