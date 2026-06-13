Український боксер Олександр Усик зустрівся з президентом США Дональдом Трампом.
Фото опублікувала заступниця директора з комунікацій Дональда Трампа Марго Мартін.
Українець напередодні прибув до Сполучених Штатів, де вже відвідав Пентагон.
“Вперше відвідую Пентагон. Важко описати свої емоції словами – цей масштаб справді вражає!” – вказав український чемпіон.
Візит Усика пройшов через день після старту Чемпіонату світу з футболу у Штатах, Канаді та Мексиці 11 червня й незадовго до дня народження Трампа 14 числа.
У ніч з 14 на 15 червня на території Білого дому має відбутись турнір зі змішаних бойових мистецтв (MMA) від найбільшого у світі промоушену UFC.