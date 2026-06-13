Про те, що велика кількість дронів летить у кримському напрямі моніторингові канали повідомляли ще вночі. Схоже, атака триває і зараз, але дещо вже відомо.

Так, у Красноперекопську після прильоту горить потужна електропідстанція, повідомляє моніторингова група “Кримського вітру” з посиланням на дані супутникової зйомки.

Приліт двох ракет або реактивних дронів по електропідстанції поруч із бромним заводом був о 02.09. З того часу і до 03:40 у місті не було світла.

Наразі потужно горить ПС 220/35/10 кВ «Красноперекопськ», пожежа посилилася і також фіксується на території заводу.

Попереднього разу підстанція була вражена 8 травня.

ПС 220/35/10 кВ “Красноперекопськ” (вузлова підстанція високої напруги) – це ключовий об’єкт енергетичної інфраструктури в північному Криму, що забезпечує електропостачання міста Красноперекопськ, Вірменська та прилеглих районів, а також харчування промислових об’єктів.

У Армянську горить потужна електропідстанція, також фіксуються осередки пожежі на території заводу “Кримський Титан”.

Потужно горить ПС 220 кВ “Титан”, причому одна мітка в “яблучко” – прямо центром майданчика. На ПАТ “Кримський Титан” мітки фіксуються на всій території заводу.

До анексії росією Криму підстанція ПС 220 кВ “Титан” служила головною сполучною ланкою для перетікання потужності з України (по лінії Каховка – Титан). Після інтеграції в енергосистему Росії ПС була модернізована, а для підвищення надійності були побудовані заходи, що зв’язують її через ЛЕП з підстанцією 330 кВ «Джанкою».