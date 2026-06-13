У ніч на 13 червня (з 18:00 12 червня) противник атакував 118 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами “Бандероль” та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 110 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 3 ударних БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі знаходиться декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!