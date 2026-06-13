НМТ не планують спрощувати, оскільки тест є доступним для вступників, а статистика минулих років демонструє низький відсоток тих, хто не набрав мінімальний бал.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий у коментарі журналістам.

За словами міністра, Національний мультипредметний тест є однаковим для всіх учасників вступної кампанії.

Попри складні умови навчання в умовах війни, Міністерство освіти не бачить підстав для зниження вимог.

Лісовий підкреслив, що встановлений поріг для вступників не є надто високим, а перевірка базових знань залишається обов’язковою умовою для вступу до закладів вищої освіти.

“Відсоток дітей, які не здали тест НМТ на мінімальний прохідний бал, вкрай низький. Це свідчить про те, що тест доступний і здати його можливо”, – зазначив очільник Міносвіти.