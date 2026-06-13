П’ять українських сіл претендують на міжнародне визнання в межах ініціативи UN Tourism Best Tourism Villages. Вони поєднують унікальну культурну спадщину, природне багатство та успішно розвивають туризм як інструмент сталого розвитку, пише Кореспондент.
До переліку увійшли:
Опішня (Полтавська область) – осередок українського гончарства;
Вигода (Івано-Франківська область) – центр екотуризму та Карпатського трамваю;
Криворівня (Івано-Франківська область) – духовне серце Гуцульщини;
Меджибіж (Хмельницька область) – селище з унікальною фортецею та багатокультурною спадщиною;
Китайгород (Хмельницька область) – поєднання мальовничих природних ландшафтів та історичних пам’яток.
Зазначається також, що в 2024 році до престижної мережі Best Tourism Villages вперше в історії увійшли українські села Ворохта та Урич, а у 2025 році – Колочава та Синевирська Поляна.
Переможці цьогорічного відбору будуть оголошені наприкінці року.