П’ять українських сіл претендують на міжнародне визнання в межах ініціативи UN Tourism Best Tourism Villages. Вони поєднують унікальну культурну спадщину, природне багатство та успішно розвивають туризм як інструмент сталого розвитку, пише Кореспондент.

До переліку увійшли:

Опішня (Полтавська область) – осередок українського гончарства;

Вигода (Івано-Франківська область) – центр екотуризму та Карпатського трамваю;

Криворівня (Івано-Франківська область) – духовне серце Гуцульщини;

Меджибіж (Хмельницька область) – селище з унікальною фортецею та багатокультурною спадщиною;

Китайгород (Хмельницька область) – поєднання мальовничих природних ландшафтів та історичних пам’яток.

Зазначається також, що в 2024 році до престижної мережі Best Tourism Villages вперше в історії увійшли українські села Ворохта та Урич, а у 2025 році – Колочава та Синевирська Поляна.

Переможці цьогорічного відбору будуть оголошені наприкінці року.