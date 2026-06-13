Україна вкотре спростувала звинувачення щодо нібито існування програм із розробки біологічної зброї та наголосила на повному виконанні міжнародних зобов’язань у сфері біологічної безпеки. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України, передає УНН.

У відомстві зазначили, що співпраця України та Сполучених Штатів у сфері біологічної безпеки впродовж багатьох років стосувалася виключно розвитку системи громадського здоров’я, епідеміологічного нагляду, лабораторної діагностики, біозахисту та біобезпеки.

Українська сторона ніколи не здійснювала діяльності, пов’язаної з розробкою, виробництвом або накопиченням біологічної зброї – наголосили в МЗС.

У міністерстві підкреслили, що лабораторії, які брали участь у міжнародних програмах технічної допомоги, працювали як діагностичні, наукові або референс-лабораторії у сфері охорони здоров’я та ветеринарної медицини і не мали жодного стосунку до військових програм.

Також у МЗС нагадали, що росія роками поширює твердження про так звані “біолабораторії” в Україні. У 2022 році на вимогу рф держави-учасниці Конвенції про заборону біологічної та токсинної зброї провели офіційні консультації, під час яких були надані всі необхідні дані щодо відповідних програм співробітництва.