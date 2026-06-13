Найближчим часом буде вирішено питання розподілу додаткових дотацій місцевим бюджетам, що зазнали негативного впливу від збройної агресії.

Про це пише Офіційний канал новин і важливих повідомлень від Премʼєр-міністерки.

Разом з керівником Офісу Президента Кирилом Будановим провели нараду за участі урядовців та народних депутатів, обговорили ключові питання соціальної підтримки прифронтових регіонів, визначили перелік першочергових дій.

Сьогодні у 216 громадах десяти прифронтових областей проживають понад 6 млн людей.

Попри щоденні російські обстріли там продовжують працювати школи, лікарні, підприємства та комунальні служби.

Наш пріоритет — забезпечити людям належний рівень підтримки, зберегти стійкість та економічну активність прифронтових громад.

Окрему увагу приділили підтримці дітей. Зокрема, розміщенню дітей із числа ВПО та підтримці дітей загиблих Захисників і Захисниць.

Уряд уже реалізує комплексний пакет із 60 програм підтримки для прифронтових територій.

Він охоплює безпечну освіту (підземні школи та садки, безоплатне гаряче харчування для понад 728 тис. учнів), медицину (доплати медикам, продовжене фінансування медзакладів і адресна допомога лікарям), підтримку ВПО та вразливих категорій, а також розширені можливості для українських виробників за програмами «Зроблено в Україні».

Окремий напрям — підготовка до зими: у межах Планів стійкості громади забезпечуються резервним живленням, теплом і водопостачанням.