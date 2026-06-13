З 15 по 19 червня у Парижі проходитиме одна з найбільших та найавторитетніших міжнародних виставок у сфері оборони та безпеки Eurosatory-2026. Українська компанія Fire Point представить власні далекобійні дрони та балістику, а також ракету Flamingo, пише УНН.

Виставка, яка проводиться раз на два роки, вважається одним із головних міжнародних майданчиків для презентації новітніх військових розробок та обговорення майбутнього європейської безпеки. На тлі зростання безпекових викликів для Європи особлива увага на цьогорічному заході буде приділена розвитку високотехнологічних рішень для сучасного поля бою, системам протиповітряної та протиракетної оборони, супутниковому зв’язку, кібербезпеці та захисту критичної інфраструктури.

У виставці візьмуть участь найбільші світові виробники озброєння з понад 60 країн, серед яких і німецький концерн Rheinmetall та американський Lockheed Martin. Україна також буде представлена на Eurosatory-2026. Цьогоріч український виробник дронів та ракет Fire Point представить власні розробки далекобійного озброєння.

“Це перший раз, коли ми зі своїм власним стендом самостійно виступаємо на виставці (Eurosatory – ред.), тому ми хвилюємося і будемо раді бачити вас у четвертому холі в виставковому центрі Парижа. Ми привезли туди вже популярні продукти, і деякі новинки, і можна буде наживо оцінити розмір нової балістики, і сфоткатись поруч, і поспілкуватись, отримати додаткову інформацію”, – розповіла CEO та CTO компанії Fire Point Ірина Терех.

Вона уточнила, що на українському стенді будуть представлені основні продукти компанії – FP-1, FP-2, FP-5, більше відома як Flamingo, FP-7 та FP-9, Відвідувачі побачать справжні ракети без навігації та без бойового заряду.

“Також ми привезли наші сателітні продукти – це і привода, і деякі додаткові розробки, і польотний контролер для балістики, і деякі софтверні рішення”, – додала Ірина Терех.

Окрім Fire Point, на Eurosatory-2026 буде представлено ще понад 60 українських компаній, що працюють у різних сегментах оборонно-промислового комплексу – від виробництва безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби до бронетехніки, боєприпасів, роботизованих платформ та військової електроніки.

Серед експонатів, які покажуть українські виробники, — ударні та розвідувальні безпілотники, перевірені в реальних бойових умовах. Зокрема, компанія Skyeton представить безпілотний комплекс Raybird, який має понад 350 тисяч годин бойового нальоту, а Ukrspecsystems – розвідувальний БПЛА SHARK-M, здатний працювати на відстані до 180 кілометрів від оператора. Також на виставці будуть представлені ударні дрони, баражувальні боєприпаси та автономні системи нового покоління українського виробництва.

Низка українських компаній представить засоби боротьби з безпілотниками та технології радіоелектронної війни – відвідувачі зможуть побачити комплекси РЕБ, системи радіорозвідки тощо.

Окрім того, українські виробники покажуть наземні роботизовані комплекси для логістики, евакуації поранених, розмінування та виконання бойових завдань, а також новітні зразки бронетехніки, системи індивідуального захисту військових, створені на основі досвіду повномасштабної війни.

Україну також представлятимуть головний виконавчий директор Української ради оборонної промисловості Ігор Федірко та заступниця директора Фонду розвитку інновацій Ірина Заболотна, яка відповідає за міжнародні партнерства та підтримку цивільних і оборонних розробників у межах програми Brave1.

Відкриватиме виставку міністр збройних сил та у справах ветеранів Франції Катерина Вотрен. У заході також візьмуть участь європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, віце-міністр національної оборони Литви Віталія Зумерієне, заступник міністра державного майна Польщі Конрад Готота, начальник штабу армії Франції П’єр Шілл та командувач бельгійської армії Жан-Поль Боне.

З моменту свого заснування у 1967 році Eurosatory перетворилася на один із ключових світових майданчиків для демонстрації оборонних технологій та формування міжнародних партнерств у сфері безпеки. На тлі збільшення оборонних бюджетів європейських держав та активного переосмислення підходів до колективної безпеки цьогорічна виставка може стати важливим майданчиком для укладання нових контрактів, розвитку кооперації між виробниками та обговорення майбутньої архітектури оборони Європи.