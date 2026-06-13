Міністр оборони Михайло Федоров пояснив, як військовим повернутися із СЗЧ через Армія+.

Він нагадав, що розпочалася комплексна трансформація системи військової служби, яка передбачає нові контракти, чіткі терміни служби, підвищені виплати та більше справедливості для військових, пише ЛБ.

«Важлива частина цієї реформи — fast track повернення військовослужбовців із СЗЧ безпосередньо до найефективніших підрозділів Сил оборони», – написав міністр.

За його словами, для тих, хто готовий повернутися до служби, створили простий, швидкий і прозорий механізм через Армія+. Військовий може самостійно обрати новий підрозділ із переліку, отримати супровід на всіх етапах та гарантії після повернення.

Як скористатися програмою до 20 вересня 2026 року

Якщо самовільне залишення частини зафіксували до 12.06.2026 р., можна повернутися у стрій через Армія+. Процедура доступна для військових ЗСУ та ДССТ, а для НГУ запрацює найближчими днями.

Алгоритм повернення через Армія+:

В Армія ID з’явиться стрічка «Зафіксовано відсутність на службі».

У застосунку перейдіть у Сервіси → Рапорти → «Повернення на службу після СЗЧ».

Оберіть нову військову частину зі списку своєї структури, вкажіть напрям служби та досвід. Підпишіть рапорт онлайн.

Після перевірки рапорту представниками частини з вами зв’яжуться для уточнення деталей.

Після погодження в застосунку з’явиться статус «У дорозі». Це дає 5 днів на прибуття до нового місця служби.



Для тих, кому потрібна консультація на кожному етапі, працює гаряча лінія Міноборони: 0 800 605 100 (щодня з 09:00 до 20:00).