Угорщина та Україна офіційно завершили узгодження історичної угоди щодо прав угорської національної меншини на Закарпатті. Після досягнення домовленостей Будапешт підтримав відкриття першого переговорного кластера у процесі вступу України до Європейського Союзу. Про це повідомляє Daily News Hungary, передає УНН.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що українська сторона офіційно взяла на себе зобов’язання виконати всі положення домовленості та включила їх до свого плану дій щодо прав національних меншин у межах євроінтеграційного процесу.

Історична угода між Угорщиною та Україною щодо освітніх, культурних, мовних і політичних прав угорської громади Закарпаття набула офіційного статусу – написав Мадяр у соцмережах.

За його словами, документ передбачає комплексне врегулювання питань, пов’язаних із правами приблизно 100 тисяч етнічних угорців, які проживають у Закарпатській області.

Суперечки навколо прав угорської меншини були одним із головних подразників у відносинах між Києвом та Будапештом протягом останнього десятиліття. Угорська сторона неодноразово заявляла, що зміни до українського законодавства у сфері освіти та мови обмежили права національної громади.

Мадяр наголосив, що його уряду вдалося завершити переговорний процес за кілька тижнів.

За кілька тижнів ми змогли вирішити проблему, яку уряд Орбана не зміг розв’язати за десять років – зазначив він.

Після досягнення домовленостей Угорщина дала згоду на відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України до ЄС. Водночас угорський прем’єр зауважив, що шлях до членства буде тривалим і навів приклад Чорногорії, яка веде переговори про вступ з 2012 року.

Очікується, що вже найближчим часом Європейський Союз відкриє перший переговорний кластер щодо вступу України та Молдови.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітали це рішення. У спільній заяві вони назвали відкриття переговорів важливим кроком вперед для Євросоюзу та відзначили продовження реформ в Україні й Молдові попри складні виклики.

Європейські лідери також наголосили, що подальше розширення ЄС є стратегічною інвестицією у мир, безпеку та добробут Європи.