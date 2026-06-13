Чернігівський районний суд визнав винним курсанта у вчиненні умисного вбивства двох інструкторів-військовослужбовців та пораненні ще одного, призначивши йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі, пише Кореспондент.

Трагедія сталася 16 липня 2025 року на території одного з навчальних центрів ЗСУ. Тоді під час навчальних стрільб курсант здійснив постріли з автоматичної зброї в бік інструкторів-військовослужбовців. Від отриманих поранень двоє військових загинули.

Підозру оголошували за статтями про умисне вбивство двох або більше осіб, у зв’язку з виконанням ними службового обов’язку та закінчений замах на умисне вбивство двох або більше осіб, у зв’язку з виконанням ними службового обов’язку (п.1, 8 ч.2 ст.115, ч.2 ст.15, п.1, 8 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України).

В Офісі генпрокурора зазначили, що судово-психіатричні експертизи підтвердили осудність обвинуваченого та його здатність усвідомлювати свої дії й керувати ними.