Адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила продаж Німеччині далекобійних крилатих ракет Tomahawk, що може свідчити про поглиблення курсу Вашингтона на скорочення військової залученості в європейську безпеку. Про це йдеться в колонці колишнього посла США при НАТО Іво Даалдера для Politico, передає УНН.

За словами автора, рішення стало черговим кроком після оголошеного скорочення американської військової присутності в Європі. Зокрема, США вже ухвалили рішення вивести близько 5 тисяч військовослужбовців із Німеччини, відмовитися від розміщення батальйону з ракетами Tomahawk та скоротити внесок у сили НАТО, включно з бомбардувальниками, винищувачами, кораблями та підводними човнами.

У Пентагоні пояснюють такі кроки необхідністю перерозподілу відповідальності між США та європейськими союзниками. Водночас Даалдер вважає, що відмова від продажу Tomahawk демонструє більш глибоку тенденцію.

Вашингтон не лише відмовляється розміщувати системи високоточної далекобійної зброї в Європі, а й фактично позбавляє союзників можливості самостійно отримати такі спроможності через побоювання реакції росії – зазначає автор.

У матеріалі наголошується, що ракети Tomahawk мали стати тимчасовим рішенням для посилення європейського стримування, поки країни НАТО розробляють власні далекобійні системи. Однак через рішення США ця прогалина в оборонних можливостях Альянсу залишається невирішеною.

Автор також проводить паралелі з періодом Холодної війни, коли країни НАТО побоювалися так званого “роз’єднання” безпеки США та Європи. На його думку, якщо раніше такі ризики виникали через дії срср, то зараз вони стають наслідком політики Вашингтона.

П’ятдесят років тому Європа боялася, що США можуть дистанціюватися від її безпеки. Сьогодні це вже не страх, а офіційний політичний курс – пише Даалдер.

Він додає, що в умовах скорочення американської підтримки європейські країни змушені нарощувати власні оборонні можливості, розробляючи нові системи далекобійного озброєння та збільшуючи військові витрати.