-Сьогодні ми вперше відзначаємо День Сил безпілотних систем, і відтепер 11 червня щороку буде днем нашої вдячності воїнам СБС.

Без дронів неможливо вже уявити сучасну війну, і українські безпілотні системи успішно працюють на різних рівнях: від виконання завдань на фронті до ураження важливих об’єктів ворога за сотні кілометрів вглиб його території. Все це фіксується, і саме завдяки точності та майстерності наших операторів втрати Росії вже давно перейшли за 30 тисяч вбитих і поранених на місяць.

Дякую кожному й кожній, хто служить у Силах безпілотних систем, хто розвиває українські технології та працює заради нашої переваги на полі бою. Дякую всім, хто робить так, щоб можливості Росії ставали меншими і щоб нашої безпеки було більше.