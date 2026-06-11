Урочисте освящення головної та найвищої вежі храму Саґрада Фамілія (Святого Сімейства) у Барселоні відбулося вчора, 10 червня 2026 року.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, У це складно повірити – будівництво найвищої вежі храму Саґрада Фамілія завершено (ФОТО)

Найвищу вежу Саґрада Фамілії в Барселоні Папа Лев XIV освятив рівно через 100 років після смерті видатного архітектора Антоніо Гауді.

Було освячено центральну вежу собору, яку в лютому 2026 року увінчали гігантським 17-метровим підсвічуваним хрестом Храм Саґрада Фамілія. Із завершенням цієї вежі Саґрада Фамілія досягла своєї фінальної висоти — 172,5 метра, перевершивши Ульмський собор у Німеччині.

На урочистій месі всередині базиліки були присутні понад 8 000 осіб, серед яких король Іспанії Філіп VI. Папа Лев XIV освятил центральну башню Саґради Фамилии. Подія завершилася грандіозним світловим шоу.

Сама будівля отримала статус Малої папської базиліки та була повністю освячена для богослужінь ще у листопаді 2010 року Папою Бенедиктом XVI. Проте будівництво декоративних елементів (зокрема Фасаду Слави) триватиме приблизно до 2034 року.