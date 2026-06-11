Сьогодні вранці рятувальників сповістили про пожежу квартири на п’ятому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку у с. Кінецьпіль Первомайського району.

Після прибуття на місце події рятувальники встановили, що внаслідок горіння утворилося щільне задимлення, через яке двоє мешканок сусідньої квартири не могли самостійно вийти на свіже повітря. За допомогою допоміжних лицьових масок вогнеборці вивели жінок у безпечне місце. Медичної допомоги вони не потребували.

Мешканець квартири, в якій виникла пожежа, самостійно залишив небезпечну зону до прибуття підрозділів ДСНС.

Пожежу ліквідували на площі 30 кв. м. Причина її виникнення наразі встановлюється.