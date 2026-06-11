Кожна зареєстрована тварина — це не лише запис у реєстрі. Це контроль за здоров’ям поголів’я, безпечність харчових продуктів, підтримка фермерів та додаткові можливості для українського експорту.

З початку 2026 року до Єдиного державного реєстру тварин внесено дані про 560 053 тварини ідентифікованих індивідуальним ідентифікаційним номером, повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, зареєстровано:

246 477 голів великої рогатої худоби;

132 181 вівцю та козу;

169 795 товарних свиней;

10 880 племінних свиней;

720 коней.

Крім того, ідентифікація товарних свиней перед вибуттям з господарств юридичних осіб становила 3 091 855 голів.

За кожною з цих цифр стоїть важлива робота, яка дозволяє державі контролювати епізоотичну ситуацію, виробникам — працювати за прозорими правилами, а споживачам — бути впевненими у безпечності продукції тваринного походження.

«Ідентифікація тварин — це фундамент сучасного тваринництва. Вона забезпечує простежуваність продукції на всіх етапах виробництва, допомагає оперативно реагувати на спалахи хвороб та є важливою умовою для виходу української продукції на міжнародні ринки. Не менш важливо, що зареєстровані тварини дають можливість власникам користуватися програмами державної підтримки та компенсаційними механізмами. Фактично система працює одночасно на безпечність, економіку та розвиток галузі», — наголосив директор Державного підприємства «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин» Петро Пешко.

Сьогодні Ідентифікація та реєстрація тварин це один із ключових інструментів, який допомагає Україні зберігати контроль над епізоотичною ситуацією, гарантувати безпечність харчових продуктів та розвивати експортний потенціал аграрного сектору.

Куди звертатися?

юридичним особам – до регіональних філій Державного підприємства “Агентство з ідентифікації та реєстрації тварин”

фізичним особам – до державних лікарень ветеринарної медицини Держпродспоживслужби в регіоні.

У сучасному світі ідентифікація тварин — це не лише облік. Це інструмент захисту здоров’я тварин, безпечності харчових продуктів, підтримки фермерів та зміцнення позицій України на світових аграрних ринках.

Довідково

Ідентифікація та реєстрація тварин — це державний механізм обліку великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз та коней.

Індивідуальний ідентифікаційний номер є унікальним у межах одного виду тварин. Великій рогатій худобі, вівцям, козам та коням присвоюється виключно індивідуальний номер. Груповий ідентифікаційний номер може присвоюватися групі тварин у межах одного господарства і є унікальним для господарства у межах України. Інформація про тварину, її переміщення, забій, падіж вноситься до Єдиного державного реєстру тварин.

Саме завдяки цій системі можна швидко встановити походження тварини, відстежити її переміщення, локалізувати осередок захворювання та підтвердити відповідність продукції міжнародним вимогам.