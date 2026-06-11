Європейський Союз має обговорити варіант тимчасового обмеження деяких прав голосу майбутніх нових членів блоку та створення більшої кількості гарантій верховенства права, написали Німеччина, Франція, Нідерланди, Бельгія та Люксембург у спільному документі, з яким ознайомилося агентство Reuters.

Оскільки Чорногорія сподівається приєднатися до ЄС у 2028 році, а Албанія, Україна та Молдова прагнуть досягти прогресу у своїх заявках на вступ, серед європейських урядів тривають дискусії щодо того, чи слід змінювати правила для нових членів.

Наразі деякі столиці наполягають на тому, щоб ЄС розробив сильніші гарантії для майбутніх членів, частково через досвід блоку з відступом від демократії в Угорщині за часів попереднього прем’єр-міністра Віктора Орбана.

У документі окреслено можливі варіанти, які можна було б вписати в майбутні договори про вступ, включаючи новий механізм моніторингу та захисне положення, яке дозволило б вживати заходів у разі серйозного відступу в таких сферах, як демократія та свобода ЗМІ.

«ЄС повинен провести поглиблене обговорення можливості тимчасових, перехідних обмежень права голосу для нових держав-членів, зокрема в тих частинах acquis ЄС, де потрібна одностайність», – написали п’ять країн, вказуючи на рішення щодо розширення, зовнішньої політики та бюджету ЄС, де наразі потрібна згода всіх країн-членів.

Кіпр, який головує в ЄС, минулого тижня заявив, що розпочав підготовку до офіційного відкриття переговорів з Україною та Молдовою щодо першої групи розділів переговорів, які охоплюють верховенство права та демократичні стандарти.

«Україна має бути в ЄС. Усі шість кластерів вступу мають бути відкриті без зволікання. НАТО має залишатися на столі переговорів як найсильніша гарантія безпеки», – заявила прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал у ефірі X після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у вівторок у Таллінні.