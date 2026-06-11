Південна Корея та Європейський Союз підтвердили відданість політиці денуклеаризації Корейського півострова та заявили, що Північна Корея ніколи не буде визнана ядерною державою.

Про це йдеться у спільній заяві, ухваленій після переговорів президента Південної Кореї Лі Дже Мена з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Антоніу Коштою в Брюсселі, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Під час зустрічі сторони також домовилися посилити співпрацю у сфері безпеки та оборони, зокрема щодо обміну розвідувальною інформацією. У спільній заяві наголошується, що “КНДР ніколи не буде визнана ядерною державою”.

Заява пролунала на тлі дискусій щодо можливої зміни підходу Китаю до ядерної програми Північної Кореї. Під час нещодавнього візиту лідера КНР Сі Цзіньпіна до Пхеньяна питання денуклеаризації публічно не згадувалося, хоча раніше воно було одним із ключових елементів китайської позиції. Це породило припущення, що Пекін може фактично миритися зі статусом КНДР як ядерної держави.

Окрім цього, ЄС і Південна Корея засудили поглиблення військової співпраці між росією та Північною Кореєю. Європейські лідери також закликали москву погодитися на повне припинення вогню в Україні та відновити переговорний процес щодо завершення війни.