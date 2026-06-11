Довіра до Вашингтона падає — такі висновки опитування Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR).

Довіра європейців до американських «гарантій безпеки» впала до історичного мінімуму, свідчать результати нового опитування: лише кожен десятий респондент у 15 країнах Європи вважає США союзником, тоді як більшість сумнівається, що Штати прийдуть на допомогу в разі нападу, повідомляє Zn.ua.

Опитування, проводилося в травні в Австрії, Болгарії, Данії, Естонії, Франції, Німеччині, Угорщині, Італії, Нідерландах, Польщі, Португалії, Іспанії, Швеції, Швейцарії та Великій Британії.

Для порівняння: шість місяців тому цей показник становив 16%, а в листопаді 2024 року — 22%.

У країнах Європи переважає думка, що США зараз є «необхідним партнером», хоча 13% опитаних заявили, що вважають Штати конкурентом, а 12% — супротивником.

У Болгарії і країнах з великими ультраправими партіями, таких як Франція, Італія, Нідерланди та Швеція, більшість респондентів вважають, що принаймні деякі європейські країни допоможуть їм у разі нападу.

Згідно з результатами опитування, зараз європейці в середньому на 4% частіше підтримують збільшення витрат на оборону, ніж минулого року.

Італія є єдиною країною, де переважна більшість респондентів, як і раніше, виступає проти цього.

В середньому 47% респондентів підтримали ідею колективних запозичень ЄС для фінансування більших витрат на оборону, тоді як 35% висловилися проти.

Найсильніша підтримка була в Португалії (59%), Данії (56%), Нідерландах (55%) та Іспанії.

Майже у кожній країні, де проводилося опитування, більшість респондентів заявили, що їхня країна повинна зменшити свою стратегічну залежність від американської військової техніки:

прихильників гасла «купуй європейське» найбільше в Данії (75%), Нідерландах (72%), Швеції (70%), Португалії (69%), Франції (66%), Швейцарії (64%), Великій Британії та Іспанії (62%).

Однак ідея скорочення інших внутрішніх державних витрат для фінансування більших оборонних бюджетів має значно меншу підтримку,

найбільше проти цього висловилися в Італії (63%), Австрії (59%), Німеччині (56%), Іспанії (54%) та Данії (52%).

Невелика підтримка (29%) й в ініціативи «європейського НАТО» — лише з країн ЄС, без США.

Майже у всіх країнах, крім Болгарії, переважала думка, що відносини між США та Європою поліпшаться після завершення президентства Дональда Трампа — такої думки дотримуються 60% або більше опитаних у Франції, Іспанії, Данії, Нідерландах і Швеції.

Дослідження показало, що війна Трампа на Близькому Сході, погрози щодо Гренландії, обіцянки вивести американські війська з європейських баз та скептицизм щодо майбутнього НАТО спричинили зростання європейського прагматизму.

«По всьому континенту спостерігається явна підтримка ідеї зменшення залежності від Вашингтона.

Європейці дедалі більше готові до зростання видатків на оборону і, що найголовніше, виявляють разючий рівень впевненості в тому, що сусідні країни прийдуть їм на допомогу в разі кризи», — зазначає співавторка дослідження та старший науковий співробітник ECFR Яна Кобзова.

Старший науковий співробітник ECFR Павел Зерка каже, що чіткий суспільний попит на більшу самостійність і необхідність убезпечити себе від гарантій США у сфері оборони «створили для європейських лідерів можливість рухатися далі та швидше» в питанні безпеки.