Протягом минулої доби рятувальники Миколаївщини ліквідували чотири пожежі, дві з яких виникли у житловому секторі обласного центру.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Так, у місті Миколаєві горіла літня кухня на території приватного домоволодіння площею 5 кв. м, а також речі домашнього вжитку в кімнаті житлового будинку на площі 4 кв. м.

Ще дві пожежі сталися на відкритих територіях. У місті Миколаєві та селі Красне Березанської громади Миколаївського району горіли суха трава та сміття. Загальна площа займань склала 110 кв. м.

До ліквідації пожеж залучались 24 рятувальники та 6 одиниць спеціальної техніки ДСНС.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині внаслідок ворожої атаки горів склад