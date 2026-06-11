В четвер, 11 червня, в більшості областей України очікуються дощі та місцями грози.

На заході і південному сході короткочасні дощі, місцями грози, на Закарпатті та Прикарпатті помірні, місцями значні дощі. На решті території опадів не передбачається, пише ЛБ.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 13-18°; вдень 23-28°, на крайньому заході країни 18-23°.

На Київщині та в Києві опадів не прогнозується.

Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 13-18°, вдень 23-28°; у Києві вночі 16-18°, вдень 26-28°.