Розпочалася 1569-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 251 бойове зіткнення.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 08:00 11.06.2026, передає Інше ТВ.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав 100 авіаційних ударів, скинувши 292 керованих авіаційних бомби. Крім того, застосував 9293 дрони-камікадзе та здійснив 3248 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 38 — із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Товстодубове, Бачівськ, Червоний Пахар Сумської області.

За минулу добу авіація Сил оборони уразила дві артилерійські системи, три пункти управління безпілотними літальними апаратами, чотири пункти управління та п’ять районів зосередження живої сили противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося одне бойове зіткнення, агресор завдав три авіаудари із застосуванням семи керованих авіаційних бомб та здійснив 90 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував позиції наших підрозділів в районі Стариці та в бік Охрімівки, Кіндрашівки.

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили дві спроби ворога просунутися вперед в напрямку населеного пункту Куп’янськ Вузловий.

На Лиманському напрямку ворог 16 разів намагався вклинитися в нашу оборону біля населених пунктів Новоселівка, Дробишеве, Ямпіль та в бік Лиману та Озерного.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 14 разів поблизу Закітного, Різниківки та у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку ворог здійснив одну спробу витіснити наших захисників із займаних позицій у районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 14 атак поблизу Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Степанівки та в бік Костянтинівки, Миколайпілля, Вільного, Білицького.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмових дій агресора у районах Родинського, Никанорівки, Іванівки, Гришиного, Василівки, Котлиного, Удачного та в напрямку Вільного, Ганнівки, Білицького, Олександрівки, Шевченко, Новоолександрівки, Новогришиного, Сергіївки, Новопідгороднього, Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку противник атакував чотири рази, поблизу Зеленого Гаю, Тернового та в бік населеного пункту Андріївка-Клевцове.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 29 атак: в районах Рибного, Прилук, Залізничного, Чарівного та в бік Добропілля, Воздвижівки, Верхньої Терси, Гіркого, Новоселівки, Гуляйпільського.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили шість спроб противника просунутися вперед в районах Степногірська, Щербаків та в бік Нової Токмачки, Чарівного.

На Придніпровському напрямку противник здійснив одну марну спробу прорвати нашу оборону в районі о. Білогрудого.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Як повідомляло Інше ТВ, ЗСУ знешкодили ще 1310 російських загарбників. Всі втрати ворога