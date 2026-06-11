Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 378 820 (+1 310) осіб
танків – 12 010 (+6) од.
бойових броньованих машин – 24 727 (+10) од.
артилерійських систем – 43 787 (+74) од.
РСЗВ – 1 859 (+2) од.
засоби ППО – 1 416 (+2) од.
літаків – 436 (+0) од.
гелікоптерів – 353 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 1 628 (+9) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 342 651 (+2 120) од.
крилаті ракети – 4 733 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 105 498 (+326) од.
спеціальна техніка – 4 277 (+10) од.
Дані уточнюються.