Афіпський нафтопереробний завод (НПЗ) — це одне з найбільших нафтопереробних підприємств на півдні РФ, яке регулярно зазнає атак через свою стратегічну роль у забезпеченні паливом російських окупаційних військ.

Сьогодні вночі, 11 червня 2026 року, завод знову опинився під масованим ударом безпілотників, унаслідок чого на об’єкті спалахнула сильна пожежа, супроводжувана серією потужних вибухів.

НПЗ знаходиться у селищі Афіпський, приблизно за 18–20 км від Краснодара. Проєктна спроможність переробки становить 6,25 млн тонн нафти на рік, проте фактичні обсяги сягають 7,2 млн тонн (понад 2% від усієї нафтопереробки РФ). Спеціалізується на випуску дизельного пального, бензину, мазуту та авіаційного гасу.

Завод є легітимною військовою ціллю, оскільки вироблений тут авіагас та дизель безпосередньо забезпечують російську авіацію та бронетехніку на південному напрямку ведення бойових дій. Загалом з початку повномасштабного вторгнення підприємство зазнало понад 10 повітряних ударів.

Сьогодні, 11 червня, атакований реактивними БпЛА; зафіксовано численні вибухи з інтервалом у 5–7 хвилин та масштабне загоряння на території заводу. Попередній успішний удар дронів, під час якого було пошкоджено ключову установку первинної переробки нафти АТ-22/4, був у березні. У 2025 році був атакований двічі.

Цього разу, окрім влучання по НПЗ, місцева влада повідомили про уламки збитих дронів, які пошкодили багатоповерхівку.