Україна в літні місяці може зіткнутися з дефіцитом електроенергії та відключеннями споживачів, попри імпорт електроенергії та значний внесок сонячної генерації. Про це йдеться в прогнозі аналітичного центру DiXi Group, повідомляє Reuters, пише УНН.

За оцінками експертів, за помірних температур і за відсутності нових пошкоджень енергосистеми дефіцит потужності в години пікового споживання може сягнути 0,7 ГВт. Якщо температура повітря суттєво зросте, цей показник може збільшитися до 2,4 ГВт.

У DiXi Group зазначають, що ситуацію ускладнить планове технічне обслуговування енергоблоків атомних електростанцій, які залишаються основою української енергосистеми.

Зі зростанням середньодобової температури щогодинні відключення електроенергії будуть неминучими, а дефіцит може виникнути навіть вночі, коли попит найнижчий – йдеться у прогнозі.

У разі спекотної погоди та нових пошкоджень енергетичної інфраструктури дефіцит може зрости до 6,2 ГВт при прогнозованому попиті на рівні 15,8 ГВт, що становить близько 40%.

росія від початку повномасштабної війни регулярно атакує українські об’єкти генерації та передачі електроенергії. У попередній зимовий період через пошкодження енергетичних потужностей у багатьох регіонах застосовувалися масштабні графіки відключень світла.